Rīgas sabiedriskajā transportā par velti pērn braukuši 43% pasažieru

2019.gadā Rīgas sabiedriskajā transportā 2,63 miljonos reisu pārvadāti 134,4 miljoni pasažieru. No tiem pilsētas pašvaldības piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā izmantoja 42,8%, bet maksas atvieglojumus daļējā apmērā 27,6% no kopējā pārvadāto pasažieru skaita. Savukārt valsts noteiktās braukšanas maksas atlaides izmantoja 4,5% no visiem pasažieriem.