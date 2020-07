Jaunā ganiešu izcelsmes britu scenāriste un aktrise Mikaeila Koula (Michaela Coel), kas radījusi vienu no gada spēcīgākajiem seriāliem "I May Destroy You" ("Es tevi varētu iznīcināt"), atklājusi, ka savulaik atteikusies no video straumēšanas milža "Netflix" piedāvātā viena miljona dolāru, jo vēlējās saglabāt tiesības par savu radīto darbu.