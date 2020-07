Pagarināta projektu iesniegšana radošo personu atbalsta programmā

Mērķprogrammas konkursā vienai radošai personai varēs piešķirt vienreizēju līdzekļu piešķīrumu 1614 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas radošā darba veikšanai laikā no 1. jūlija līdz 30. septembrim.

"Šajā šaurajā noteikumu rāmī iekļauties ir gandrīz neiespējami. Nav brīnums, ka no 1200 cilvēkiem pieteikušies tikai 250 (un nav teikts, ka visi atbilst). Ja piesakies parastajās VKKF programmās, mazā finansējuma dēļ bieži paliec aiz borta, savukārt šeit nauda paliek pāri... Programma esot īpaši mērķēta "neakadēmiskās mūzikas atbalstam". Cik mums valstī ir šādi mūziķi, kas varētu šajā šaurajā rāmī iekļauties?" vietnē Facebook raksta mūzikas kritiķis Jānis Žilde.

Pašnodarbināto mūziķu biedrība secina, ka programma nav sasniegusi savu mērķauditoriju. Tāpēc 6. jūlijā VKKF padomes sēdē Pašnodarbināto mūziķu biedrības (PMB) priekšsēdētājs Kaspara Zemītis pauda organizācijas nostāju par VKKF izsludināto “Radošo personu nodarbinātības programmu” un tās rezultātiem, uzsverot, ka tās pilnvērtīgu realizāciju traucē konkursa nolikumā iestrādātie kritēriji, un saņēma kultūras ministra Naura Puntuļa solījumu cīnīties par programmas nolikumā nepieciešamo izmaiņu ieviešanu programmas nākamajā kārtā. K.Zemītis norādīja uz nepieciešamību mainīt nolikumā izvirzītos kvalifikācijas kritērijus, kas lieguši tik ļoti nepieciešamajam atbalstam pieteikties vairāk nekā 75% no plānotās mērķauditorijas. Uz nepilnībām valsts izstrādātajos mehānismos radošo personu atbalstam norāda arī Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA), Kultūras ministrijas, Latvijas Radošo savienību padomes un Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociāciju jūnijā kopīgi veiktā pētījuma dati, proti, vien 9% no aptaujātajām 1824 radošajām personām kādreiz ir saņēmušas atbalstu kādā no izsludinātajām programmām. Pētījums atrodams šeit.