Nav tiesa – valstij neatdodam 80% nopelnītā

Apgalvojums par 80% nodokļu slogu atgādina mītu, ko pirms aptuveni gada publicēja atmiņūdens tirgotājs Jānis Pļaviņš. To Re:Baltica jau pārbaudīja raidījumā Starp Citu . Re:Baltica aprēķināja, ka, pat ņemot vērā patēriņa nodokļus, kuru apmērs atkarīgs no tā, vai, ko un cik daudz pērk, nodevās iztērējam drīzāk apmēram 65% algas.

Pļaviņš vienā no saviem video minēja, ka no 1000 eiro algas reāli cilvēks saņem tikai 550 eiro, jo nodevu slogs pērn bijis 45%. Ja ieskaita ne vien nodokļus, ko maksā no darbinieka algas, bet arī nodokļus, ko par darbinieku maksā darba devējs, tas ir aptuveni pareizi.