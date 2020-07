Vienmēr sestdiena. Tāda ir Subate. Nabadzīga Sēlijas pierobežas pilsēta, kuru Imants Ziedonis sauca par vienu no skaistākajām vietām Latvijā. Latviešu, lietuviešu, ebreju, krievu un vecticībnieku kultūru virpulis radījis pilsētu, kādas otras nav. Vispār Subate ir pilsēta, ko gribas uzgleznot, arī tad, ja zīmēt neproti.

Jo tālāk Sēlijā, jo mazapdzīvotāka ainava. Braucam desmit minūtes un redzam tikai mežus, pļavas. Sākot no Vecumniekiem, dzīvojamās mājas saraujas aizvien pieticīgākas. Dienvidsusējas senlejā iekārtojusies Aknīste - gandrīz tikpat sena kā Rīga. Pasmaidu, provinciālajā pilsētiņā ieraugot modīgi labiekārtotu pludmali. Te netālu ir Asares muižas drupas - manuprāt, vienas no Latvijā skaistākajām. Līdz mūsu galamērķim - Lietuvas pierobežas pilsētai Subatei vairs nav tālu. “Baigi jocīga pilsētiņa,” izteiksmīgi pieklusinot balsi, to vēlāk raksturošu draugiem. Man patīk - ļoti, bet arī mazliet biedē ar elementāras civilizācijas neesamību un vecišķumu. Ko nu - tūrisma magnēts Subate nav.