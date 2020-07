Krāpnieki banku klientiem ar viltu cenšas izmānīt internetbankas pieejas datus

Policijā aizvien biežāk vēršas iedzīvotāji, kuri cietuši no krāpniekiem, kas zvanījuši un uzdevušies par bankas darbiniekiem, nosaucot pat tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, internetbankas lietotāja vārdu, kurai ir zvanīts. Viltvārži zvana laikā informē personu par it kā aizdomīgu darījumu bankas kontā un, lai to anulētu, lūdz nosaukt kartes numuru, PIN kodu un citu sensitīvu informāciju.