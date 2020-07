"Liepājas Mākslas forums" dzīvos un notiks arī šogad

Neskatoties uz ieilgušo ne – noteiktības laiku, “Liepājas Mākslas forums” tomēr dzīvos un notiks arī šogad, tas klausītājiem un skatītājiem sniegs iespēju satikties ar spilgtiem savu žanru meistariem ne tikai no Latvijas, bet arī ārvalstīm – ASV, Beļģijas, Francijas un Palestīnas. Mūsdienu mākslas festivāls 2020. gadā aicinās piedzīvot vienpadsmit dažādus notikumus – dejas izrādes, mākslas izstādi, dzejas diskotēku, radošu darbnīcu jauniešiem, diskusiju, avangarda kamermūzikas koncertu, filmu vakaru, teātra izrādi bērniem un vecākiem, kā arī neparastu multimediālu koncertu. Šogad foruma programma veidota īpaši pieejama un demokrātiska – 6 no 11 unikālajiem pasākumiem pieejami bez ieejas maksas, veicot iepriekšēju rezervāciju. Tāpat mazās formas pasākumiem veidoti vairāki seansi, lai tie būtu pieejami plašākam auditorijas lokam ― bērnu izrāde “Kaka un pavasaris” skatāma divas reizes, Liepājas Universitātes aktieru kursa studenti jaunradītajā izrādē-pastaigā “Upe” aicinās doties četras reizes, bet Palestīnas filmu vakars sadalīts divos atšķirīgos seansos un notiks liepājnieku iecienītajā tikšanās vietā – kultūras namā “Wiktorija”.

Otrās dienas centrālais notikums būs avangarda kamermūzikas koncerts “Transformeri. No Reiha līdz Radiohead”. Tā būs tosta uzsaukšana mūzikas un izpildītājmākslas karnevāliskumam, ekstravagancei un kaleidoskopiskumam. Šajā koncertpogrammā mūziķi ― nepieradinātais pašmāju pianists un profesors Juris Žvikovs un vieni no spožākajiem un progresīvākajiem Latvijas jaunās paaudzes situminstrumentālistiem Elvijs Endelis un Mikus Bāliņš ― parādīsies kā sava veida multi-tasking supermeni – skatāmi no visām pusēm un lenķiem, redzami visā mūsdienu izpildītājmākslinieku daudzveidībā.