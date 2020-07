"airBaltic" 2021.gada vasaras sezonā piedāvās par 21% vairāk maršrutu kā šogad

Šobrīd "airBaltic" veic tiešos lidojumus no Rīgas uz dažādiem Eiropas biznesa centriem un uz tādiem iecienītiem atpūtas galamērķiem kā Dubrovniku, Rijeku un Splitu Horvātijā, Barselonu Spānijā, Nicu Francijā, Larnaku Kiprā, kā arī Romu, Katāniju un Milānu Itālijā. Turklāt turpmākajās nedēļās airBaltic sāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Billundu (Dānijā), Reikjavīku (Islandē), Madridi (Spānijā), Cīrihi (Šveicē), Turku (Somijā), Varšavu (Polijā), Prāgu (Čehijā), Štutgarti (Vācijā), Budapeštu (Ungārijā) un Liepāju (Latvijā). airBaltic arī piedāvā dažādus tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas. Līdz 2020.gada augusta beigām "airBaltic" savienos Baltiju 69 maršrutos.