Dailes teātris iestudē komēdiju "Sidraba šķidrums"

Vienā vasaras naktī, laikā no saulrieta līdz saullēktam minētā kompānija gatavojas kopīgi rīkotām kāzu svinībām, taču nenojauš, ka ilgi gaidītais un priecīgais notikums izvērtīsies nežēlīgā kaujā par labāko iespējamo vērtību sistēmu. Izrāde, kam dots žanra apzīmējums "Kauja pie kritenes. Komēdija", cenšas noskaidrot - kā un vai iespējams rast saprašanos laikā, kad sabiedrībā saduras divas polarizētas pasaules.

Izrādes režisore ir Paula Pļavniece. Muzikālās partitūras autors ir Kārlis Tone no "Kvadrifrona", horeogrāfs Rūdolfs Gediņš, bet gaismu mākslinieks ir Jānis Sniķers no "Kvadrifrona". Izrādes scenogrāfijas un kostīmu autori ir Klāvs Mellis un Ance Strazda no "Kvadrifrona".