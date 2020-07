Ramonda Petraviča: “Nevar atņemt bērnam iespēju pārrakstīt dzīvi”

Latvijā šobrīd ir 1150 adoptējamu bērnu, no kuriem 775 bērni ir vecumā no 10 līdz 18 gadiem. No visiem šiem bērniem 433 nevēlas tikt adoptēti, bet uz ārvalstīm iespējami adoptējamie ir 286 bērni. Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 2020. gada 2. jūnijā konceptuāli ir atbalstījusi aizliegumu bērnu adopcijai uz ārvalstīm līdz brīdim, kad tiks izstrādāti un pieņemti grozījumi Civillikumā un citos normatīvajos aktos.