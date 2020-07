Brīvdienu maršruts ⟩ Pieci veidi, kā izbaudīt Somijas dabu

Pilsētas baudījums, ievērojot sociālo distancēšanos, Somijas galvaspilsētā Helsinkos nerada problēmas. Šajā pilsētā cilvēku pūļus var pamanīt tikai dažviet. Helsinki ir ne tikai ilgtspējīgākā un pasaulē laimīgākā galvaspilsēta, bet arī visaktīvākā piekrastes pilsēta ar vairāk nekā 300 salām. Piemēram, UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā ietilpstošais jūras cietoksnis Suomenlinna atrodas tikai 20 minūšu prāmja brauciena attālumā no tirgus laukuma. Uz citām salām var nokļūt ar ūdens taksometru, kajaku vai pat SUP dēli. Nepilnu divu stundu brauciena attālumā ir seši nacionālie parki un vairākas citas dabas teritorijas, kuras ir vērts apmeklēt. Ja ir plāns pavadīt dienu pilsētas centrā, ieteicams iepazīt muzejus, piemēram, Armos Rex – jaunu mākslas un pilsētas kultūras satikšanās vietu ar pazemes izstāžu zāli vai doties uz kādu no publiskajām saunām – Allas jūras baseinu vai Löyly, kā arī, protams, iegriezties savdabīgajos somu restorānos, kas piedāvā skandināvu maltītes.

Noderīga informācija

Vispārīgie ar koronavīrusu saistītie Somijā ieviestie veselības un drošības pasākumi ietver izvairīšanos no fiziskas saskares, droša attāluma no citiem cilvēkiem ievērošanu, kā arī roku un elpceļu higiēnas prasību izpildi. Sejas maskas ārpus telpām, publiskās iekštelpās vai sabiedriskajā transportā nav jālieto, taču Somijas lidostās stingri ieteicams lietot sejas maskas. Visos transportlīdzekļos pasažieriem ir jāatceras, ka jāizvairās no fiziskas saskares, jāsaglabā drošs attālums no citiem cilvēkiem un jāievēro roku un elpceļu higiēna.

Somijā plaši tiek izmantotas bezkontakta maksājumu iespējas. Restorānos, kafejnīcās un bāros Somijā visiem klientiem ir jānodrošina sēdvietas. Pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina, ka klienti ierodoties var nomazgāt vai dezinficēt rokas. Turklāt mēbeles, trauki, galda piederumi un citas virsmas ir regulāri jātīra, lai neradītu slimības izplatīšanās bīstamību. Klienti tiek aicināti ievērot drošu attālumu no citiem cilvēkiem, kā arī roku un elpceļu higiēnu.