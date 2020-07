Tesla veikli izvairās no lidojoša riteņa

Kā norāda incidentā iesaistītā Tesla Model 3 vadītājs, automobilis uz bīstamo situāciju spējis reaģēt ātrāk nekā viņš pats, pilnīgi patstāvīgi izvairoties no lidojošā riteņa un līdz ar to arī potenciāli nopietnas avārijas. Pēc straujā manevra elektromobilis tikpat veikli nostabilizējis gaitu un atgriezies savā braukšanas joslā. No kurienes maģistrāles vidū uzradās lidojošais ritenis, video nav redzams.