Lietuva atkal vajadzēs obligāti valkāt sejas masku, ja inficēšanās gadījumu skaits pieaugs

"Pagaidām es negribētu teikt, ka mēs esam uz otrā viļņa sliekšņa, bet gribu aicināt visus izturēties atbildīgi (..), īpaši tos, kuri atgriežas Lietuvā no ārzemēm," viņš piebildis.

Kā atzinis premjers, īpašas bažas raisa tieši šie gadījumi un "pārbraucēji, kuri sāk no baznīcu, slimnīcu, ģimenes svinību un masu pasākumu apmeklēšanas".

Kā ziņots, Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta desmit cilvēkiem, līdz ar to kopējais inficēšanās gadījumu skaits sasniedzis 1854. Divi no jaunajiem inficēšanās gadījumiem atklāti cilvēkiem, kuri šonedēļ ieradušies Lietuvā no Čehijas, bet pārējie astoņi saistīti ar jau iepriekš zināmiem perēkļiem.