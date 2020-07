Valsts policija pabeidz izmeklēšanu kriminālprocesā par Skrundā sadurtu vīrieti

Izmeklēšanā noskaidrots, ka Skrundā, kādā dzīvoklī trīs savstarpēji pazīstamas personas, proti, divi vīrieši un viena sieviete, kopīgi lietoja alkoholiskos dzērienus. Alkohola koplietošanas laikā starp abiem vīriešiem izcēlies konflikts, jo viens no vīriešiem, sievietes bijušais draugs, vēlējās atjaunot attiecības ar sievieti, neskatoties uz to, ka viņai jau ir jaunas attiecības. Jaunajam draugam vīrieša uzstājība nav patikusi un abi vīrieša sāka grūstīties, taču sieviete, lai viņus izšķirtu, paņēma uz virtuves galda esošo nazi un iedūrusi ar to bijušajam draugam augšstilbā.