"Bad Habits" laiž klajā dziesmu un video "Tavā prātā"

"Pati dziesma bija tapusi jau pagājušās ziemas laikā. Tā bija angļu valodā un pavisam par citu tēmu, kuru rakstīdams, domāju: "Kas raksturotu mūs kā grupu?" Dziesmā ir visas atbildes. Pēc laika grupas menedžere Ieva Florence ieminējās, ka būtu lieliski šo pašu dziesmu izveidot latviešu valodā," par dziesmas nozīmi un tekstu stāsta grupas solists Mārtiņš Balodis. "Lai sarakstītu šai dziesmai latviešu vārdus, vērsos pēc palīdzības pie sava vecākā brāļa Kaspara Baloža, kurš ir dzejnieciska dvēsele. Viņam radās ideja apcerēt tēmu par narcisiem mūsdienās. Mūsuprāt, šī tēma ir aktuāla un nav tik bieži un plaši apspriesta. Salikām galvas kopā, un ir tapis viens no skanīgākajiem grupas skaņdarbiem latviešu valodā."

"Dziesma ir par to, cik ļoti cenšamies pievērst sev uzmanību, cik ļoti mīlam sevi. Ka mums būtiski ir parādīt savu esamību no kā emocionāli uzlādējamies. Taču konteksts, kas ir ārpus dziesmas, - kas par daudz, tas par skādi! Esam pārliecināti, ka klausītājs pats to sadzirdēs," tā Mārtiņš Balodis.