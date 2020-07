Tiesai nodod advokāta un bijušā tiesneša Bērziņa slepkavības lietu

Pēc neilga brīža mājās atbrauca sievietes dēls kopā ar savu sievu. Sieviete pamanīja laupītājus un sāka saukt pēc palīdzības. Viens no apsūdzētajiem ar nolaupītājām mantām aizmuka no notikuma vietas, savukārt otrs apsūdzētais vīrieša virzienā raidīja trīs šāvienus. Cietušais vēlāk no gūtajiem ievainojumiem slimnīcā mira.