Lasītprasmi bērns sākotnēji mācās no vecāku parauga – no kopīgas darbošanās un no priekšā lasīšanas. Tāpēc var teikt, ka mīlestību pret grāmatām mazulis sāk apgūt jau no pirmās dzīves dienas. Lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka” savā jaunajā sērijā “Iemīlēt grāmatu!” stāsta par Latvijas ģimenēm, kas lasīšanas tradīcijas veido apzināti. Viena no tām ir Raudzepu ģimene, kuras stāsts kalpo par lielisku apliecinājumu tam, kā priekšā lasīšana veicina bērna izaugsmi – valodas attīstību un burtu apguvi. Par to šajā rakstā, kas tapis speciāli TVNET, sadarbībā ar projektu "Bibliotēka".