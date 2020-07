Igaunijā astoņi jauni inficēšanās ar koronavīrusu gadījumi, Lietuvā - trīs

Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 2011.

No aizvadītajā diennaktī apstiprinātajiem astoņiem gadījumiem divos gadījumos inficēšanās notikusi no dienu iepriekš atklāta infekcijas avota. Vienā gadījumā inficēšanās notikusi darba vietā, vienā gadījumā inficēšanās atklāta pirms plānveida medicīniskās operācijas, vienā gadījumā inficēšanās notikusi ģimenē, vēl vienā gadījumā vīrusa nēsātājs ieradies no ārzemēm. Vēl divos gadījumos inficēšanās avots nav atklāts.