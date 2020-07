Venēcijas filmu festivāls septembrī tomēr notiks

Venēcijas kinofestivāls kļūs par pirmo no lielajiem filmu festivāliem, kurš atgriezīsies kopš Covid-19 krīzes sākšanās šā gada pavasarī.

Uz jautājuma zīmes paliek temats par to, no kurām valstīm klātienē varēs ierasties režisori un apmeklētāji. Lielākās bažas ir par Holivudas zvaigznēm, ņemot vērā, ka augsto inficēšanās gadījumu dēļ Eiropas Savienība noteikusi ceļošanas ierobežojumus no ASV.