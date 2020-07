Vai modernā autoķīmija reāli atvieglo virsbūves kopšanu? Atbildi sniedz Turtle Wax.

Pašapkalpošanās mazgātavu un augstspiediena sadzīves mazgātāju ērā vecā, labā metode ar spaini, ziepēm un sūkli var izskatīties nedaudz anahroniska - taču tā joprojām ir iedarbīga un, pats galvenais, lēta. Visparastākais Turtle Wax autošampūns Zip Wax maksā nedaudz vairāk par pieciem eiro. Tā kā uz desmit litriem ūdens nepieciešama vien divu vāciņu tiesa, ar puslitra pudeli pietiek ilgam laikam un daudzām automašīnām. Lai gan Zip Wax arī nedaudz "ievasko" virsmu, veidojot ūdeni atgrūdošu plēvīti, spēcīgāku aizsargājošo efektu sniedz "mazgā un vasko" tipa šampūni, piemēram, Turtle Wax Streak Free Wash & Wax. Tam pievienots unikāls katjonu skalošanas palīglīdzeklis, kas aktīvi atgrūž ūdeni. Ieteicams automašīnas mazgāšanā izvairīties no tiešiem saules stariem, neļaut šampūna putām nožūt uz virsmas un, protams, skalojot izmantot daudz ūdens. Pirms mazgāšanas var rasties nepieciešamība apstrādāt ieēdušos traipus, kurus šampūns "neņem". Te joprojām neaizstājams ir Turtle Wax Bug & Tar Remover pudelē ar trigera izsmidzinātāju. To daudzi tur automašīnā, lai ātri notīrītu putnu mēslus un citus netīrumus, kuri iekalstot ir grūti notīrāmi un bojā krāsojumu.

Ja mūsdienās palicis pavisam maz auto īpašnieku, kas savu automobili mazgā mājās paši, vēl mazāk ir to, kas gatavi veltīt laiku un spēkus automašīnas pulēšanai un vaskošanai. Vienlaikus gan jāatzīst, ka tas ir labākais veids, kā atjaunot automobiļa izskatu, pie reizes ietaupot krietnu žūksni naudas, ko par šo operāciju prasītu automazgātava, krāsotava vai serviss. Tieši tāpēc Turtle Wax plauktos vēl arvien atrodami gan dažādu toņu pulieri, gan šķidrie un cietie vaski. Ja gribat izmēģināt roku, iesakām sākt ar klasiku - Turtle Wax Original Hard Shell Car Wax. Tas izstrādāts 20 gs. 40 gados, un pārdzīvojis daudzas automašīnu paaudzes un to krāsojuma metamorfozes. Turtle Wax vasku vēstures grāmatas jaunākajā nodaļas savukārt atrodams Ceramic Polish & Wax no jaunākās Hybrid Solution sērijas. Sevišķi laimējies melnas krāsas automašīnu īpašniekiem, jo viņu priekam Turtle Wax izstrādājis Hybrid Jet Black Spray Polish, kurā sintētiskie vaski savienoti ar melna pigmenta daļiņām. Bet ja negribas vaskot, gaidīt, pulēt, un tā stundām no vietas? Tad priekšplānā izvirzās ātrie autovaski.