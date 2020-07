Ventspils brīvostā pirmajā pusgadā pārkrauts par 40,9% mazāk kravu

No Ventspils brīvostā strādājošajiem termināļiem, salīdzinot ar pagājušo gadu, vislabākos rādītājus uzrādījis AS "Ventbunkers", kas palielinājis kravu apjomu par 28%. Par 20% vairāk nekā pirms gada pārkrauts SIA "Ventplac" kokmateriālu pārkraušanas terminālī.

Ventspils brīvostas pārvaldes pamatdarbības ieņēmumu lielāko daļu veido ostu maksas, kas tiek maksātas par ostā ienākušajiem kuģiem. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi ir no zemes, piestātņu un telpu nomas. Salīdzinot ar pagājušo gadu, kritušies ieņēmumi no ostu maksām kravu samazinājuma dēļ un rūpniecības uzņēmumu telpu nomas, ko daļēji var skaidrot ar Covid-19 izraisīto krīzi. Ieņēmumus no zemes un piestātņu nomas izdevies saglabāt līdzvērtīgā apjomā. Kopumā pirmajā pusgadā ienākumi no pamatdarbības bija 8,9 miljoni eiro. Paralēli tiek pārskatīta budžeta izdevumu sadaļa administrācijai, teritoriju uzturēšanai, apsaimniekošanai un mārketingam, lai brīvostas pārvaldes darbu padarītu efektīvāku un ieņēmumu daļu maksimāli varētu novirzīt infrastruktūras būvniecības projektu kredītu atmaksai.