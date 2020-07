Stukāns, nododot ģenerālprokurora zvērestu, sola būt godīgs un taisnīgs

Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzīmēja, ka šodienas pasākums ir unikāls - ģenerālprokurora zvērestu nodod tiesnesis. Līdz šim vienīgais ģenerālprokurora zvērests Latvijā ir dots 1994.gadā, kad saskaņā ar jauno Prokuratūras likumu zvērestu deva toreizējais ģenerālprokurors Jānis Skrastiņš. Tomēr atšķirībā no Skrastiņa, kurš nāca no prokuratūras un jau bija iecelts par ģenerālprokuroru līdz ar Latvijas prokuratūras izveidošanu 1990.gadā, Stukāns nenāk no prokuratūras vides, bet no tiesnešiem, aģentūru LETA informēja Augstākā tiesa.