Tiesībsargs: Ja visiem būs jānodrošina bērni ar viedierīcēm, tiks liegta Satversmē garantētā bezmaksas izglītība

Tiesībsargam bažas radot jautājums, ja dators vai viedierīce ar interneta pieslēgumu jānodrošina vecākiem, kā risinās jautājumu, ja ģimene finansiālu vai tehnoloģisku apsvērumu dēļ to nevar nodrošināt. "Vai būs kādas alternatīvas?" paziņojumā vaicā Jansons, uzsverot, ka, ja alternatīvu nav, tad faktiski tiks liegta Satversmē garantētā obligātā izglītība.

Tiesībsargs norāda, ka uz viedierīci ar interneta pieslēgumu var raudzīties gan kā individuālu mācību piederumu, jo katrs bērns to lieto individuāli ne tikai izglītības iestādē, bet arī mājās, gan kā uz iekārtām un aprīkojumu, līdz ar to mainās arī persona, kuras kompetencē ir to nodrošināt - vecāks vai izglītības iestāde.