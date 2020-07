Covid-19 uzliesmojums Liepājā un Rīgā: SPKC nosauc vairākas vietas, kuru apmeklētājiem bijis risks inficēties

SPKC lūdz novērot savu veselību un sekot tās izmaiņām, kā arī nepieciešamības gadījumā telefoniski vērsties pie ģimenes ārsta iedzīvotājus, kuri no 27.jūnija vakara līdz 8.jūlija vakaram apmeklēja restorānu "Aqua Luna" Rīgā, no 28.jūnija vakara līdz 9.jūlija vakaram - restorānu "Kinki" Rīgā, 3.jūlija vakarā - viesnīcu "Sport Hotel" un restorānu "7.līnija" Liepājā, 4.jūlija vakarā - kafejnīcu "Darbnīca", alus bāru "Miezis&Ko" un kafejnīcu "Delisnack" Liepājā un 5.jūlija vakarā - kafejnīcu "Vējš" Liepājā.

Veselības stāvoklis jānovēro 14 dienas no minēto publisko vietu apmeklēšanas, īpaši pievēršot uzmanību tam, vai neparādās paaugstināta temperatūra, sāpes kaklā vai klepus.

Patlaban ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no plkst.8 līdz 20, sestdienās laikā no plkst.9 līdz 15 un svētdienās no plkst.9 līdz 12.