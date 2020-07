SPKC lūdz atsaukties pasažierus, kuri 5.jūlijā braukuši ar autobusu maršrutā Liepāja-Saldus-Rīga

SPKC epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināts Covid-19, 5.jūlijā plkst.16.25 devās ar autobusu maršrutā Liepāja- Saldus- Rīga (AS Nordeka, reisa Nr.7937).

Centrā atgādina, ka ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no plkst.8 līdz 20, sestdienās - no plkst.9 līdz 15 un svētdienās no plkst.9 līdz 12.