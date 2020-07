Satrakojies šoferītis Vienības gatvē izposta stāvlaukumu un sasit savu auto

Šķietami šoferis lielveikala teritorijā nonāca, braucot no Olaines puses. ”Mercedes” nostūrēja no ceļa un iebrauca grāvī. Izraisot iespaidīgo avāriju un pārsitot spēkratam eļļas karteri, vadītājs neapstājās, bet piespieda gāzi grīdā un pa zālienu uzbrauca uzkalniņā, lielveikala stāvvietas teritorijā, ziņo TV3 raidījums Degpunktā.

Es piebraucu no tās puses, viņš stāvēja ceļa vidū un gāzēja. Tas ir dīzeļa automobilis, ar melniem dūmiem gāzēja uz vietas. Viņš nevarēja izkustēties, jo kreisais ritenis bija izgriezts deviņdesmit grādu leņķī. Viņš tā gāzēja, ka jau aizmugurējais ritenis sāka kūpēt un, manuprāt, pat uzsprāga. Tur pēc tam mašīna izbrauca no stāvvietas, viņš kaut kā iebrauca, izkāpa no mašīnas, paskatījās uz auto, apgāja apkārt, aizvēra ciet un uz to pusi aizgāja, redzēto atstāsta aculiecinieks Andrejs.