Ņemot vērā, ka no 26.jūnija atklāta jauna prāmja līnija Helsinki-Rīga, ministrijas pārstāvji informēja, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) veic mārketinga aktivitātes Somijā, popularizējot Latviju kā pievilcīgu un drošu tūrisma galamērķi somu auditorijai vasaras periodā.

Ar pirmo prāmja "Silja Serenade", kura ietilpība ir 2800 pasažieru, reisu 27.jūnijā no Helsinkiem Rīgā ieradās 1500 somu tūristi. Arī Igaunijas prāmju operators "Tallink Grupp" apstiprinājis, ka biļešu tirdzniecība norit labi un prāmju kursēšanas laiks pagarināts līdz augusta beigām, lai gan sākotnēji bija plānots, ka prāmis kursēs līdz 16.augustam, atklāja ministrijā.

Ekonomikas ministrijas pārstāvji atzīmēja, ka Somija ir definēta kā viena no Latvijas ārvalstu tūristu piesaistes mērķa valstīm. Ar pirmo prāmja reisu Rīgā ieradās 16 Somijas mediju pārstāvji, tostarp divu televīziju žurnālisti, kuriem programmu sagatavoja LIAA. Savukārt no 10. līdz 12.jūnijam Latvijā vizītē uzturējās portāla "Viisi Tahtea Media Oy" žurnālisti. Tiek plānotas arī citas Somijas mediju pārstāvju vizītes, piemēram, no 30.jūnija līdz 3.jūlijam Latvijā uzturējās trešā lasītākā laikraksta Somijā "Iltalehti" žurnālisti, kura drukātā izdevuma auditorija sasniedz 300 0000 lasītāju, bet digitālā izdevuma versija sasniedz 2,34 miljonus lasītāju.