EP rosina attīstīt enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijas

EP deputāti uzsver, ka no atjaunojamiem avotiem iegūtam ūdeņradim jeb zaļajam ūdeņradim ir liels potenciāls, un aicina EK turpināt atbalstīt tā dēvētās ūdeņraža ekonomikas attīstību un pētniecību šajā jomā.

Parlaments arī atbalsta EK centienus izstrādāt Eiropas standartus akumulatoriem un samazināt atkarību no akumulatoriem, kas ražoti ārpus Eiropas. ES ir ļoti atkarīga no tādu izejvielu importa, kuru ieguve degradē vidi, tāpēc šī atkarība būtu jāsamazina. To var panākt, uzlabojot akumulatoru pārstrādes shēmas un izejvielu ieguvē izmantojot ilgtspējīgas metodes, turklāt, iespējams, iegūstot izejvielas ES.