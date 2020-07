Rīgas domes vēlēšanās no VL-TB/LNNK un LRA apvienotā saraksta nolēmis startēt uzņēmējs Štelmahers

Štelmahers izteicās, ka viņam bijis "sāpīgi raudzīties uz to, kā gadiem ilgi tiek grauti pilsētai piederoši uzņēmumi un šķērdēta iedzīvotāju kopējā nauda". Viņš pauda, ka pašvaldības uzņēmumi ir Rīgas saimniecības mugurkauls - siltums, ūdens, gaisma, satiksme, namu apsaimniekošana un rezultātā arī rīdzinieku ikdiena ir atkarīga no to apsaimniekojošo uzņēmumu kārtīgas un efektīvas darbības.