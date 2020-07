Kā vasarā atjaunot svarīgo minerāļu līmeni organismā

Vasarā, kad ķermenis pastiprināti izdala šķidrumu, nepieciešams rūpīgi sekot līdzi uzņemtā ūdens, vitamīnu un minerālvielu daudzumam. Visvairāk tos iespējams uzņemt ar pārtiku, taču, it īpaši minerāļus, bagātīgi sniedz arī minerālūdens. Minerāļi piedalās daudzos no svarīgākajiem organisma procesiem, tādēļ to līmenim ķermenī jāpievērš īpaša uzmanība. Lūk, daži no nozīmīgākajiem minerāļiem, kas nepieciešami veselīgai organisma funkcionēšanai.