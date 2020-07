Pa Jūrmalas šoseju satiksme atjaunota pa abām brauktuvēm

Šajās dienās remontdarbus plānots sākt uz vairākiem reģionālajiem autoceļiem: uz autoceļa Madona- Varakļāni posmā no Madonas līdz pat tiltam pār Kuju, divos posmos uz autoceļa Valka- Vireši - no Gaujienas līdz Vidzemes šosejai un no krustojuma ar autoceļu Smiltene- Valka Gaujienas virzienā, uz autoceļa Ķekava- Skaistkalne Baldones novadā, uz autoceļa Jelgava- Tukums posmā no Slampes līdz Liepājas šosejai, kā arī uz autoceļa Tukums- Auce posmā no Vaskiem līdz pagriezienam uz Tumi.