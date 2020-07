Infektoloģe Vīksna komentē neseno Covid-19 uzliesmojumu Latvijā

Arī Vīksnu dara bažīgu, ka ielās ir redzams gana daudz cilvēku, kas nākuši no valstīm, no kurām Latvijā cilvēkiem nonākt nevajadzētu, piemēra, no Krievijas un Zviedrijas, kur Covid-19 izplatība joprojām ir ļoti augsta.