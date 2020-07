Ko nozīmē iemīlēties?

"Apkārt esošajā sabiedrībā aktualizējas mīlestība un romantiskas attiecības. Visi tiecas pēc viena un tā paša. Arī mans 14 gadus vecais brālēns kļūst pieaudzis un piedzīvo savu pirmo mīlu. Šķiet, ir lietas, kuras ir it kā pieaugušākiem cilvēkiem paredzētas, un es esmu distancējusies no tām vai arī nejūtu vēlmi tām pietuvoties. Sapratu, ka nekad neesmu meklējusi mīlestību vai pat domājusi par to, kaut gan tas parasti notiek jau agros tīņu gados. Esmu neitrāla,” stāsta Annemarija Gulbe.