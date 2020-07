Pētījums: Pakāpeniski pieaug nodarbināto personu ar invaliditāti īpatsvars

Pētījumā tika analizēti galvenie rezultāti, secinājumi, aktuālās problēmas un sniegti ieteikumi to risinājumiem atbilstoši Pamatnostādņu rīcības virzieniem: izglītība, darbs un nodarbinātība, sociālā aizsardzība un sabiedrības izpratne.

Tāpat atklājies, ka 2019.gada decembrī 13,6% no visiem bezdarbniekiem bija personas ar invaliditāti, un no visiem ilgstošajiem bezdarbniekiem 27,6% bija bezdarbnieki ar invaliditāti.

Attiecībā uz iekļaujošu izglītību pētījumā secināts, ka bērni ar smagu invaliditāti iegūst izglītību speciālajās izglītības iestādēs, taču bērni ar vieglāku invaliditāti - vispārējās izglītības iestādēs. 2019./2020.mācību gada sākumā 56,2% izglītojamo ar speciālām vajadzībām mācījās vispārizglītojošās izglītības iestādēs, no tiem, 20,7% mācījās vispārējās izglītības un 35,5% - speciālās izglītības programmās.

Vienlaikus uzsvērts, ka laikā no 2014.gada līdz 2019.gadam ir īstenoti nozīmīgi rīcībpolitikas pasākumi, kuri ir nostiprināti arī normatīvajā regulējumā,proti, mazināts administratīvais slogs personai invaliditātes ekspertīzes uzsākšanai, paplašināts asistenta pakalpojuma saņēmēju loks un tas ir pieejams izglītības programmu apguvei arī augstākajā izglītības iestādē.

Zariņš klāstīja, ka attīstot sabiedrībā balstītus pakalpojumus, ir palielināts atbalsts vecākiem bērna ar invaliditāti aprūpē, bērniem ar invaliditāti un pilngadīgām personām ar invaliditāti no bērnības ir būtiski palielināts kopšanas pabalsta apmērs, kā arī tiek īstenots deininstitucionalizācijas process, attīstot sabiedrībā balstītus pakalpojumus.

Ar Eiropas Savienības fondu atbalstu ir izstrādāts un pilotēts atbalsta personas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, tāpat ir meklēti un rasti risinājumi, lai atvieglotu dažādu pakalpojumu saņemšanu, paplašinātu pakalpojumu sniedzēju loku un attīstītu to tīklu, informēja LM pārstāvis.

Vienlaikus viņš norādīja, ka personu ar invaliditāti aptaujas rezultāti par sabiedrības attieksmi neuzrāda viennozīmīgi pozitīvu tendenci - laika posmā no 2015.gada ir pieaudzis to personu ar invaliditāti īpatsvars, kas uzskata, ka sabiedrības attieksme ir diskriminējoša - no 17% 2014.gadā uz 24% 2020.gadā.