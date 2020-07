Land Rover Discovery Sport modernizēts un beidzot ticis vaļā no Ford ēnas

Freelander 2 izskatījās tīri tā neko, it sevišķi pēc feislifta. To ražoja Jaguar rūpnīcā uz Ford platformas un ar Ford dzinējiem, tostarp unikālo rindas sešu cilindru motoru no Volvo S80, jo to vienīgo varēja iebūvēt automašīnās šķērsvirzienā.