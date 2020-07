Dīkstāves pabalstos VID izmaksājis 53,6 miljonus eiro

Martā darbiniekus dīkstāves pabalstiem pieteica 3565 uzņēmumi, kā arī pabalstam bija pieteikušies 1454 pašnodarbinātie. Aprīlī pabalstam pieteicās 5926 uzņēmumi un 2025 pašnodarbinātie, maijā - 4455 uzņēmumi un 1796 pašnodarbinātie, bet jūnijā - 3397 uzņēmumi un 1201 pašnodarbinātais.

"Šie skaitļi parāda, ka smagākā krīze bija tieši aprīlī," sacīja Fiļipoviča.

Viņa informēja, ka martā dīkstāves pabalstus saņēma 21 620 strādājošo, aprīlī - 42 356 strādājošie, maijā - 37 109, bet jūnijā - 25 628 strādājošie.

Vidējais dīkstāves pabalsts bija robežās no 400 līdz 450 eiro. Vienlaikus pabalstu mazāku par 50 eiro saņēma 2,6% darbinieku, no 50 eiro līdz 249,99 eiro - 26,5%, no 250 eiro līdz 429,99 eiro - 23,9%, no 430 eiro līdz 699,99 eiro - 27,7%, bet maksimālo dīkstāves pabalsta apmēru 700 eiro saņēma 19,3% pabalstam pieteikto darbinieku.

Nozaru dalījumā visvairāk jeb 20% dīkstāves pabalstu pieteikumu saņemts no vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem. No izmitināšanas un ēdināšanas nozares uzņēmumiem saņemti 13,9% pieteikumu, no apstrādes rūpniecības - 9,5%, no profesionālo zinātnes un tehnisko pakalpojumu nozares - 9,5%, bet no mākslas, izklaides un atpūtas nozares - 8,2% pieteikumu.

Savukārt starp pašnodarbinātajiem visvairāk pieteikumu saņemts no skaistumkopšanā un dažādos servisos strādājošajiem - 21,2%. No mākslas, izklaides un atpūtas jomā strādājošajiem pašnodarbinātajiem saņemti 16% pieteikumu, bet no profesionālo zinātnes un tehnisko pakalpojumu jomā strādājošajiem - 9,8%.

Vērtējot pēc profesijām, lielākais dīkstāves pabalstu saņēmēju skaits bija mazumtirdzniecības veikalu pārdevēji. Pabalstus saņēma 2828 pārdevēji un vidējais pabalsta apmērs bija 341 eiro. Tāpat pabalstus saņēma 2802 pavāri, kuriem vidējais pabalsta apmērs bija 443 eiro, 1929 viesmīļi, kuriem vidējais pabalsta apmērs bija 330 eiro, kā arī 1219 pārdevēji konsultanti, kuriem vidējais pabalsta apmērs bija 385 eiro.

Fiļipoviča stāstīja, ka četras un vairāk reizes dīkstāves pabalstiem darbiniekus pieteica 28,3% darba devēju. Trīs reizes dīkstāves pabalstiem darbiniekus pieteica 27,3% darba devēju, divas reizes - 23,8% darba devēju, bet vienu reizi darbiniekus pabalstam pieteica 20,6% darba devēju.

Savukārt starp darba ņēmējiem 19,3% pabalstam tika pieteikti četras un vairāk reizes, 27,1% - trīs reizes, 27,9% - divas reizes, bet 25,7% pabalstam tika pieteikti vienu reizi.

"Šie skaitļi nozīmē, ka ne visi darba devēji dīkstāvē sūtīja uzreiz visus darbiniekus. Daļai uzņēmumu darbs turpinājās un dīkstāvei tika pieteikta tikai daļa darbinieku, vai arī dīkstāvē darbinieki tika sūtīti maiņās - vienu mēnesi viena darbinieku grupa, bet nākamo mēnesi - cita darbinieku grupa," skaidroja Fiļipoviča.