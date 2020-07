14.jūlijā pieteikta piecu sarakstu iesniegšana Rīgas domes vēlēšanām

Sarakstus iesniegt varēs otrdien, 14.jūlijā, no plkst.12 līdz 16, trešdien, 15.jūlijā no plkst.16 līdz 20, ceturtdien, 16.jūlijā, no plkst.12 līdz 16, piektdien, 17.jūlijā, no plkst.14 līdz 18, sestdien, 18.jūlijā, no plkst.10 līdz 14, svētdien, 19.jūlijā, no plkst.10 līdz 14 un pirmdien, 20.jūlijā, no plkst.12 līdz 18.