Kāds ir Latvijas iedzīvotāju zobu stāvoklis?

Savukārt apmēram trešdaļai divgadīgu bērnu jau ir kariozi zobi, kamēr Rietumeiropas valstīs šis skaitlis ir ap 1 vai pat mazāks.

Vislabākais zobu stāvoklis ir Dānijā, kur pusaudžu vecumā bērniem vidēji ir tikai 0,6 bojāti zobi.

Kas ietekmē zobu veselību?

Kariess ir saslimšana, kur ir iesaistīti vairāki faktori. Viens no tiem ir mutes higiēna. Zobu tīrīšana ar nepareizām kustībām, vēlamā tīrīšanas ilguma neievērošana un pavirša tīrīšana noved pie tā, ka netiek noņemts mīkstais aplikums no zobiem, ko mutes dobuma mikrobi izmanto kā barības vielu avotu. Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta Estētikas klīnikas zobārste vērš uzmanību uz to, ka mūsdienās ēšanas paradumi gan bērniem, gan pieaugušajiem ir tādi, ka uzturā tiek lietots daudz produktu ar paaugstinātu cukura daudzumu, piemēram, neveselīgie našķi, saldinātie un gāzētie dzērieni. Ogļhidrātiem bagāto pārtiku izmanto mutes dobuma mikrobi, kuri pārstrādes procesā ražo zobu emalju bojājošas skābes. Tāpat pastāv arī daudzi citi faktori, kas ietekmē kariesa attīstību – pacienta siekalas, to plūsma un ātrums, fluorīdu lietošana zobu pastās vai to nepietiekams daudzums.

Zobu veselības atslēga – pareizs režīms

Visos vecumos absolūtais minimums ir tīrīt zobus 2 reizes dienā ar fluorīdu saturošu zobu pastu vismaz 10 reizes katru zobu virsmu.

Fundamentālais princips, ko atcerēties, ir 2x2: tīrām zobus 2 minūtes vismaz 2 reizes dienā. Zobu tīrīšana būtu jāveic no rīta pēc brokastīm, vakarā pēc vakariņām un dienas laikā pēc ēdiena uzņemšanas.

Mutes skalojamos līdzekļus iesaka lietot, sākot no 6 gadu vecuma, tomēr tas ir tikai papildlīdzeklis, lai palīdzētu neitralizēt skābo vidi mutē. Bet kopumā zobu skalojamam līdzeklim ir maza nozīme, ja zobi pirms tam netiek iztīrīti ar zobu pastu un birsti. Sākot no 7 gadu vecuma, pēc ēšanas jālieto arī zobu diegs. Pacientiem, kuriem ir ortodontiskās aparatūras (piemēram, breketes) vai implanti, būtu īpaši jārūpējas par zobiem – regulāri jālieto speciālās starpzobu birstītes. BENU Aptiekas farmaceite Ilze Priedniece atgādina, ka zobu veselību būtiski ietekmē arī uzturs. Ikdienā ieteicams veidot veselīgu un sabalansētu ēdienkarti, uzturā iekļaujot ar kalciju bagātus produktus un zivis. No uztura bagātinātājiem zobiem vērtīgākie ir tie, kuru sastāvā ir kalcijs un D vitamīns.

Kā izvēlēties zobu kopšanas līdzekļus?