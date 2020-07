Latvijas rallija komanda SRT paraksta līgumu ar talantīgu poļu pilotu

2020.gadā no iepriekš paredzētajiem astoņiem posmiem notiks seši, no kuriem četri būs "ERC1 Junior" klases ieskaites posmi. Viens no tiem būs arī "Rally Liepāja", kas motorus rūcinās no 14. līdz 16.augustam Liepājā un tās apkārtnē.