Lielbritānijas albumu topu iekaro veterāns Pols Velers

Bijušais grupas "The Jam" līderis nedēļas griezumā pārdevis 24 000 albuma vienību, ziņo "Official Charts Company". 25 procenti no šā apjoma ir vinilplates.

2. vietā nošautā repera Pop Smoke pēcnāves albums "Shoot For The Stars, Aim For The Moon" (Republic/Universal).