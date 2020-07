Klajā nācis Krišjāņa Zeļģa dzejoļu krājumu "Skaistuma klātbūtne"

Desmit gadu laikā kopš pirmā krājuma iznākšanas Zeļģis kļuvis par vērā ņemamu balsi Latvijas dzejā, un viņa balss arvien pārliecinošāk skan arī ārpus Latvijas. Dzejoļu krājums “Zvēri” (“Neputns”, 2016) tulkots un izdots katalāņu un angļu valodā, drīzumā klajā nāks izdevums vācu valodā. Zeļģa dzejoļu izlase izdota arī krievu valodā ar nosaukumu “Я такими глупостями больше не занимаюсь” (Арго-Риск, Maskava, 2016). Zeļģa dzeja iekļauta antoloģijās grieķu, angļu, lietuviešu u. c. valodās (“Ανθολογία Νέων Λετονών Ποιητών”, “Europoe - An anthology of 21st century innovative European poetry”, “Poezijos Pavasaris Anthology”).