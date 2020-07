Kukaiņu kodumi, alerģijas un slimības – padomi, kā cīnīties ar niezi

“Nieze ir nepārtraukta un grūti ierobežojama vēlme pakasīt ādu – to provocēt var dažādu kukaiņu kodumi vai alerģija pret pārtikas produktiem, kosmētikas līdzekļiem, medikamentiem. Bieži alerģijas izpausmes parādās, arī saskaroties ar tikko pļautu zāli vai svaigu sienu. Arī saules stari mēdz izraisīt mazas un ļoti niezošas pumpiņas, ko sauc par nātreni. Vasarā pieguļošs, sintētisks un neelpojošs apģērbs veicina ādas sakaršanu, kā rezultātā veidojas “sviedrene” – izteikts ādas kairinājums, apsārtums un nieze. Nevar izslēgt arī slimību izraisītu niezi, piemēram, sēnīšu infekciju, kura bieži uzliesmo tieši vasarā, jo tai patīk karstums un mitrums. Mazināt niezi vai no tās izvairīties var, tikai apzinoties tās cēloni un izvairoties no tā,” stāsta Apotheka sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa.