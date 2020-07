Viņķele: Nav zināms, vai no Krievijas iebraukušie Covid-19 inficētie ir šīs valsts pilsoņi

Jautāta par to, vai sociālajos medijos saceltā ažiotāža par to, ka Covid-19 uzliesmojumus izraisot no Krievijas atbraukušie ārzemnieki, ir statistikā pamatota, ministre sacīja, ka pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā reģistrētas 11 ar Covid-19 inficētas personas, kuras bija iebraukušas no Krievijas.