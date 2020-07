Līdz pasaules motokrosam Ķegumā atlicis mēnesis; kas jāzina skatītājiem

8. un 9. augustā pēc aptuveni piecu mēnešu pauzes Ķegums pulcēs FIM Pasaules čempionāta motokrosā atlētus, lai atsāktu sacensību norisi. Atjaunotā nolikuma ietvaros čempionāts atgriezīsies sestdien, 8. augustā, kad pie starta barjeras stāsies Eiropas čempionāta, tostarp jaunizveidotās EMXOPEN klases braucēji, savukārt svētdien trasē dosies MXGP un MX2 ieskaišu atlēti. Līdzīgs formāts būs sagaidāms arī pāris dienas vēlāk – 11. un 12. augustā notiekošajā MXGP of Riga, Eiropas čempionāta pārstāvjiem aizvadot laika treniņus, kvalifikācijas braucienu un finālbraucienus otrdien, bet Pasaules čempionāta sportistiem – trešdien. Analogs formāts tiks ievērots arī MXGP of Kegums ietvaros, sestdien startējot Eiropas čempionāta braucējiem, bet svētdien trasi noslēdzošo reizi pierūcinot MXGP un MX2 zvaigznēm.

Esmu iegādājies biļeti iepriekšpārdošanā. Uz kuru no posmiem varu ierasties? Vai biļete ir derīga abas sacensību dienas?

Biļetes, kuras šobrīd ir iegādātas internetā vai biļešu tirdzniecības kasēs, sniedz iespēju apmeklēt pirmo - MXGP of Latvia - posmu, kas norisināsies 8. un 9. augustā. Iegādātās biļetes sniedz iespēju apmeklēt tikai šo sacensību posmu abas sacensību dienas.

Divu dienu biļetes ir pieejamas tikai uz pirmo - MXGP of Latvia - posmu 8. un 9. augustā.

Uz MXGP of Riga un MXGP of Kegums posmiem ir iespējams iegādāties vienas dienas biļetes uz katru dienu atsevišķi.

Uz papildu posmiem - MXGP of Riga un MXGP of Kegums - būs pieejamas vienas dienas biļetes. Lai apmeklētu katra posma abas sacensību dienas, nepieciešams katru no biļetēm iegādāties atsevišķi.