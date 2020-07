Ārvalstu pensionāriem braukšanas atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā piešķirs pēc Latvijas pensionēšanās kritērijiem

Proti, nestrādājošie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi bez maksas "Rīgas satiksmes" transportlīdzekļos var braukt no 63 gadu vecuma, bet Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pensionāri atlaides saņem agrāk - jau no 55 gadu vecuma, jo konkrētajās valstīs tāds ir noteiktais pensionēšanās vecums. Tolaik opozīcija piedāvāja esošo kārtību mainīt, nosakot visiem pensionāriem vienādus nosacījumus, neatkarīgi no valstspiederības, taču koalīcija izmaiņas noraidīja.