Plāno noteikt obligātu anketēšanu visām personām, kas ierodas ar starptautiskajiem pārvadātājiem

Līdz šim obligātā anketēšana bijusi tikai ieceļotājiem no valstīm, kas atrodas tā dēvētājās sarkanā saraksta valstīs.

Savukārt sarkanā saraksta valstī bijušajiem cilvēkiem noteikts, ka tām jāapliecina, ka tās ievēros ievēros īpašus piesardzības pasākumus, tostarp pašizolāciju. Šī norma neattiecas uz cilvēkiem, kas atgriežas no valstīm zaļajā sarakstā.

Savukārt Iekšlietu ministrijas (IeM) jaunajos priekšlikumos, lai kontrolētu iebraucējus no trešajām valstīm, ir izņemta prasība valkāt sejas maskas publiskajās iekštelpās, izriet no ministrijas iesniegtajiem grozījumiem "Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā".

IeM grozījumu projektā ir saglabātas norma, ka personām, kam ir termiņuzturēšanās atļaujas (TUA), līdz šī gada 31.decembrim tiks pagarināts lēmums par uzturēšanās atļaujas derīguma termiņu. Tāpat tiks noteikts, ka prombūtne, sākot no ārkārtējās situācijas noteikšanas brīža, proti, no 12.marta līdz 2020.gada 31.decembrim, ir uzskatāma par attaisnotu, izvērtējot jautājumu par pastāvīgās uzturēšanās atļauju piešķiršanu, reģistrēšanu vai anulēšanu.

Šādus grozījumus IeM pamatojusi ar to, ka tādējādi tiks samazināts to personu skaits, kas ieceļo Latvijā, lai nepārsniegtu likumā noteikto prombūtnes laiku personām ar TUA.

Kā ziņots, valdība otrdien vēl nelēma par ierobežojumiem ieceļotājiem Covid-19 apstākļos, pamatojot to ar nekvalitatīvi sagatavotiem priekšlikumiem.

Tāpat IeM priekšlikums paredzēja, ka personai, kura ir ieceļojusi no ārvalsts, ir pienākums, atrodoties slēgtā publiskā vietā, piemēram, veikalā, kafejnīcā, sabiedriskā transportā, būtu jālieto mutes un deguna aizsegs 14 dienas no ieceļošanas (izņemot laikā, kad tiek ieturēta maltīte).

Ministru prezidents par IeM priekšlikumiem pauda neizpratni, jo, pēc premjera domām, problēmas ar ieceļotājiem no ārvalstīm nav saistītas ar konkrētu valstu pilsoņiem, bet gan visiem ieceļotājiem, tostarp Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ir ieradušies valstī no Covid-19 vairāk skartas valsts.

"Risinājums trešo valstu iebraucējiem vai mūsu tautiešiem, kas atgriežas no trešajām valstīm vai no tā dēvētā "sarkanā saraksta" valstīm, ir jāmeklē. Problēmas formulēt risinājumu radušās, jo ne gluži skaidri ir formulēts uzdevums no IeM politiskās vadības," vērtēja Viņķele, secinot, ka tā dēļ ministrijas ierēdņiem ir grūti sagatavot konkrētas tiesību aktu normas.