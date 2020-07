Apceļo Latviju ⟩ Brīvdienas Latgales noskaņās

Šogad ap Līgosvētku oficiālajām brīvdienām sanāca vēl vesels pulks brīvu dienu. Izdaru darbus līdz pēcjāņu ceturtdienai, un piektdien dodamies uz Daugavpili. Šķiet tikai loģiska sakritība, ka drauga tētis tur jau pavada laiku atpūtā, un līdz ar to vēl vairāk noskaņojamies jēgpilnam ceļojumam uz Latgali.

Pati garšīgākā no degvielas uzpildes staciju kafijām, mūsuprāt, atrodama Viadā. Ļoti svarīgi, ka dzēriens neapdedzina lūpas, ir gatavots no aromātiskām kafijas pupiņām un – ir vienkārši labākais melnais kārdinājums ceļā. Pievakarē atlaides smalkmaizītēm, vienvārdsakot, braucienu uzsākam ar baudu garšas kārpiņām.

Pirms tam Daugavpilī esmu bijusi tikai vienu reizi – ar īpašu vilciena sastāvu “Latvijas ekspresis simtgadei” kopā ar trim koriem un trim deju ansambļiem piestājot Daugavpils stacijā 2017. gada 26. maijā. Vairāk par stacijas laukumu un Rīgas ielu apskatīt nesanāca, toties šoreiz tētis sagatavojis veselu maršrutu pa pilsētu ar pieturvietām savās jaunības takās – un viņam sanāk lieliski. Liekas, ka gida loma tētim piedod īpašu spēku un enerģiju, savukārt mēs kļūstam aizvien sakarsušāki un gurdenāki. +32 grādi gājiena karstākajos brīžos netraucē stāstniekam mest plašu loku no Baznīcu kalna, kur satiekas četru galveno konfesiju dievnami, cauri vairākiem pilsētas parkiem (Centrālais parks, Andreja Pumpura skvērs un Dubrovina parks) līdz pat Marka Rotko centram.

Mārtiņa Lutera katedrālē no Bāzeles atvestās ērģeļu stabules iepakotas izmēram atbilstošās milzīgās kastēs un gaida savu dziesmoto stundu. Šķiet, ka esam te ienākuši īstajā brīdī – kaut kas top un rodas no jauna. Laimīgā kārtā nez kādēļ šajā karstajā dienā esmu tērpusies garajā kleitā, savukārt somā no braucieniem sabiedriskajā transportā Covid laikā saglabājies lakatiņš, ko tagad izmantoju par galvassegu, kas ir svarīgi, ierodoties pareizticīgo dievnamā. Svēto mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrālē manus pamatiespaidus veido aromātisko eļļu smarža un svētbilžu greznie ietvari. Nākamais pieturas punkts ir Daugavpils centrālparks – ne sliktāks kā Ņujorkā, tikai attiecīgi mazāks un šai pilsētai piemērots. Soliņu alejā izvietotie sēžamie katrs savā īpašā veidā atgādina par kādu Daugavpils uzņēmumu. Iztēlojos, kā savulaik pilsētas parku ainavu arhitekts vai tā palīgs varētu būt meklējuši noderīgas idejas, kas iekārdinātu šo firmu vadības krēslos sēdošos potenciālos sadarbības partnerus izgatavot dizainiski pārsteidzošus parka soliņus. Varbūt viss ir bijis pilnīgi citādāk, taču izdomāt savus stāstus ir tik aizraujoši!