Arhitektam Andrejam Holcmanim – 100

Pēc Otrā pasaules kara tika radīti grandiozi plāni pilsētu atjaunošanai un attīstībai, no kuriem daļa ir realizēti, un Andreja Holcmaņa uzmanības lokā atradās arī pilsētplānošanas problēmas. Holcmanis bija viens no retajiem arhitektiem, kas aktīvi ietekmēja pēckara Rīgas attīstībai svarīgos procesus, sākot no 1945. gada, kad viņš iesaistījās Vecrīgas reģenerācijas projekta izstrādē, līdz pat 2009. gadam, uzmanības lokā paturot pilsētas attīstību vēsturiskajā centrā un jaunajos rajonos. Arhitekts dāsni dalījas zināšanās ar kolēģiem, studentiem un vienkāršiem ierindas klausītājiem, lasot lekcijas un lekciju ciklus (vairāk nekā 1000 uzstāšanās), vadot ekskursijas pa Rīgu un Latviju. Arhitekta dzīvē svarīgu lomu ieņēma mūzika. Jau no skolas gadiem viņš apguva klavierspēli, pašmācības ceļā – ērģeļspēli un padomju laikā ar pašdarbības ansambļiem izbraukāja visu Latviju.