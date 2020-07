Šaubas un bailes no Covid-19: Kā tas ietekmē lēmumus ikdienā un biznesā

Tiem, kas līdz šim bija pieraduši savu dzīvi stingri plānot, nāksies uz to paskatīties no daudz dinamiskākas, tā sauktās jūrasbraucēja pozīcijas. Iedomāsimies situāciju, kad kuģis peld uz kādu noteiktu mērķi, bet pēkšņi uznākušas vētras dēļ to jāspēj pagriezt pret viļņiem, iespējams, prom no iedomātā mērķa, lai vētra kuģi neapgāž. Šī jaunā situācija prasa daudz lielāku mobilitāti, biežu un strauju taktikas maiņu, iespējams, pat stratēģiju korekciju. Īstenībā šis laiks prasa no mums izmaiņas arī mūsu domāšanas modeļos.