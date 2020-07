Lielākais kadastrālo vērtību pieaugums no 2022.gada būs jaunajiem dzīvokļiem un lauksaimniecības zemei

Gabrusenoks stāstīja, ka vērtēšanā izmantotas darījumu cenas laika posmā no 2016.gada janvāra līdz 2019.gada jūlijam. VZD uzkrāj oficiālo informāciju par darījumiem no Zemesgrāmatas un patlaban ir uzkrāta informācija par 912 000 darījumiem. Tāpat tiek apkopota informācija par nomas maksām un piedāvājumu cenām.

"Kadastrālās vērtības izmanto 16 dažādu nodokļu, nodevu un maksājumu aprēķinam, līdz ar to ir svarīgi, lai tās tiktu aprēķinātas taisnīgi un pēc vienādiem principiem visiem. Diemžēl līdzšinējā kadastrālās vērtēšanas metodika pavēra plašas nodokļu optimizācijas iespējas un noteica to, ka, piemēram, jauniem projektiem kadastrālo vērtību atbilstība to faktiskajai vērtībai ir mazāka nekā vecākiem projektiem. Naudas izteiksmē tas nozīmēja, ka, piemēram, par pēc 2000.gada būvētu lielveikalu nekustamā īpašuma nodoklis tiek maksāts no proporcionāli mazākas daļas nekā par padomju laikā būvētu ēku," norādīja tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP).